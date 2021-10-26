Известная украинская певица Анастасия Приходько, которая является одной из самых строгих судей вокального шоу «Співають всі», оригинально поддержала своего молодого друга.

Как пишет Politeka.net, в молодежной сети Тик Ток у Приходько появилось видео, на котором она лежала в кровати под одеялом. Певица стала подпевать новый трек известного молодого блогера Олега Машуковского, с которым она очень сдружилась на съемках шоу.

«Уже через два дня премьера клипа! Ждем, ждем, ждем», - подписала Приходько видео.

В комментариях артистке оставили массу отзывов и шуток.

«Ничего себе», «Даже перед сном думаете о Машуковском?», «Я думал Олег рядом лежит», «Коллаб века, ждем всем миром», «Легенда», «Воууу», «Как можно быть такой красивой?», «Как мило», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что Приходько и Машуковский стали часто появляться вместе, а также снимать совместные видео для социальных сетей.

Напомним, что Анастасия Приходько удивила новым образом: "Мама пошла гулять...".

Как сообщала Politeka, Анастасия Приходько с маленьким сыном рассказала о радости в семье: "Очень счастливы".

Также Politeka писала, что Анастасия Приходько поделилась с поклонниками своей радостью: «Солнышко наше».