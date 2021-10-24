Відома українська співачка, суддя популярного шоу "Співають всі" Анастасія Приходько поділилася із шанувальниками світлинами з хрестин свого найменшого сина Луки.
Як пише Politeka.net, 34-річна співачка, яка здобула популярність після перемоги на російській "Фабриці зірок", у 2010 році народила дочку Нану від абхазького бізнесмена Нурі Кухілави. Попри це союз пари розпався у 2013 році. Того ж року Приходько знову вийшла заміж, а вже через два роки народила сина Гордія. У шлюбі з чоловіком Олександром Настя виховує трьох дітей – Нану, Гордія та маленького Луку, який з’явився на світ цього року.
У своєму Instagram співачка поділилася світлинами із радісної для неї події – хрестин найменшого Луки.
"Наш дорогий, любий, рідний хлопчик! Лука❤️ Ми з татом, Наною і Гордієм дуже щасливі, що у тебе з'явився Ангел-Охоронець 👼 Нехай він візьме тебе під свої крила і оберігає від усіх негараздів, дарує своє Божественне тепло і захист! Ми тебе дуже сильно любимо! А хресні у тебе найкращі ❤️❤️❤️", - написала Настя.
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Шанувальники оцінили публікацію співачки та написали коментарі.
"Вітаю вас !Божого благословіння всій вашій родині!А маленькому Лукі завжди по життю Ангела Охоронця, Божої опіки!🙏🙏🙏", "Вітаю Вас 💐 Нехай ангел охоронець його оберігає 😇😍 Здоров'я Вашій родині ♥ ", "Вітаю Вас! Божого благословення маленькому 🙏❤️", - написали в мережі.
Рaніше Politeka писала, що Приходько здивувала новим образом і звернулася до шанувальників: "Мама пішла гуляти...".
Нагадаємо, що суддю "Співають всі" Приходько зняли з коханим чоловіком, якого вона зазвичай приховує: "Крадькома на телефон".
A ще Politeka повідомляла, що Гострій на язик Приходько пригадали скандали на "Співають всі": "Ви мені не подобаєтеся".