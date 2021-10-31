Известная певица Анастасия Приходько, которая стала одной из самых строгих судей в шоу «Співають всі», продолжила отношения с молодым блогером Олегом Машуковским даже после окончания проекта.
Как сообщает Politeka.net, Приходько и Машуковский очень сдружились во время съемок «Співають всі», где оба были судьями. Они часто появляются вместе на светских мероприятиях, снимают совместные Тик Токи. На свежих фото и видео, которые 34-летняя Приходько опубликовала в Инстаграм, она рассказала, что решила пойти на концерт Дарьи Ковтун и Евгения Хмары. На выступление она отправилась с Машуковским, с которым, судя по всему, ее связывают тесные дружеские отношения
«Булочка, я уже к тебе еду», - подписала фото звезда, рассекретив прозвище, которое она дала своему другу.
Позже Машуковский опубликовал совместное фото с Приходько, сделанное в лифте.
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Отметим, что Анастасия Приходько замужем с 2013 года. При этом она старается не светить в социальных сетях своего мужа и не показывается с ним на публике.
Напомним, что Приходько рассказала о своей травме: "Я вернусь...".
Как сообщала Politeka, Приходько со слезам на глазах поделилась впечатлениями: "Сколько я...".
Также Politeka писала, что Приходько заинтриговала новым проектом: "Не ожидала!".