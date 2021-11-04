Известная украинская певица Анастасия Приходько, которая запомнилась многим как одна из самых скандальных судей проекта «Співають всі», призналась, чего боится.

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась откровением у себя в Инстаграм.

Так, Приходько опубликовала новое селфи, которое сделала в лифте. На фото певица была одета для прогулки, однако выглядела немного задумчивой. Она призналась, что ее посетила неприятная мысль о будущем, после которой началась настоящая паническая атака.

«Знаете как у меня мысль пришла в лифте? Что когда у меня настанет климакс, я ведь не смогу рожать детей, и от этого мне стало страшно, и пришла паническая атака…», - написала Приходько.

Судя по всему, такая перспектива действительно ее напугала.

Как известно, сейчас певица воспитывает троих детей: 11-летнюю дочь Нанну от первого мужа, 6-летнего сына Гордея и совсем маленького мальчика Луку, который родился только этой весной. Певица много времени посвящает детям и признается, что любит заниматься с ними, пока они еще малыши.

Напомним, судья «Співають всі» Приходько в маечке на бретельках зажгла с молодым блогером.

Как сообщала Politeka, Приходько после рождения ребенка появилась с сигаретой и удивила признанием.

Также Politeka писала, что замужняя судья «Співають всі» Приходько удивила отношениями с молодым блогером.