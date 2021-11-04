Известная украинская певица и одна из самых строгих судей проекта «Співають всі» Анастасия Приходько сообщила, что из-за комплексов решилась изменить свою внешность при помощи вмешательства косметологов.

Как пишет Politeka.net, артистка поделилась откровенным постом на своей странице в Инстаграм. В нем Приходько призналась, что давно страдает от комплексов из-за своей внешности. Как выяснилось, их у нее сразу несколько.

«Мой комплекс это узкие глаза и второй подбородок, с которым я борюсь всю жизнь так, как это не жир, а генетическая особенность…», - честно призналась Анастасия.

При этом она отметила, что в случае с глазами ее успокаивает примерка кимоно, когда она «вспоминает что ее дед японец».

А вот со вторым подбородком певица решила бороться при помощи более радикальных методов.

«Второй подбородок я буду убирать с помощью косметологов и уколов, я решилась все таки на «пластику» лица, нет, под нож ложится не буду, а с помощью уколов буду решать этот вопрос! Хочу избавиться от комплексов и быть для себя ещё красивее!», - поделилась планами звезда.

Поклонники тут же отреагировали на ее пост.

«Я не вижу у вас второго подбородка... красивая. Яркая...классная», «Ваши глаза это ваша изюминка», «не надо удалять, вы красиво выглядите, лицо красивое», «По-моему, у вас очень красивые глаза всегда мечтала о такой форме глаз...», - пишут люди.

Напомним, судья "Співають всі" Приходько запаниковала из-за кардинальных перемен в жизни.

Как сообщала Politeka, судья «Співають всі» Приходько в маечке на бретельках зажгла с молодым блогером.

Также Politeka писала, что Приходько после рождения ребенка появилась с сигаретой и удивила признанием.