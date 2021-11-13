Українська співачка і суддя шоу "Співають всі" Анастасія Приходько - щаслива багатодітна мама трьох дітей, молодшому з яких всього півроку.

Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася в Instagram милими фото з молодшим спадкоємцем, розповіла про виховання малюка і про те на, що в першу чергу варто звернути увагу молодим батькам.

Як зізналася артистка в своєму Instagram, молодшому Луці пощастило більше всіх, адже мама весь час з ним. Вона ретельно підходить до вибору всього, що стосується дитини: іграшки, одяг, побут, в якому він живе. Тому в будинку з'явилася ще одна гойдалка. За її порадами, перше на що варто звернути увагу - це харчування малюка.

"Моє сонечко! Материнство втретє для мене найхвилююче. Ви знаєте, я взагалі дуже переживаюча мама", - зізналася Приходько.

У серії знімків Анастасія показала свого молодшого сина. Лука сидить на дитячому стільчику, поки його годує турботлива мама.

Підписники засипали Анастасію і маленького Луку милими коментарями: "Милота", "Наш солоденький", "Ви так чудово годуєте свого малюка! Особливо овочевим пюре!😍❤️ Браво, молодець".

Нагадаємо, змучена комплексами суддя "Співають всі" Приходько зважилася на нове обличчя.

Як Politeka повідомляла, суддя" Співають всі "Приходько запанікувала через кардинальні зміни в житті.

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