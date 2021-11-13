Украинская певица и судья шоу "Співають всі" Анастасия Приходько - счастливая многодетная мама троих детей, младшему из которых всего полгода.
Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась в Instagram милыми фото с младшим наследником, рассказала о воспитании малыша и о том на, что в первую очередь стоит обратить внимание молодым родителям.
Как призналась артистка в своем Instagram, младшему Луке повезло больше всех, ведь мама все время с ним. Она тщательно подходит к выбору всего, что касается ребенка: игрушки, одежда, быт, в котором он живет. Поэтому в доме появилась еще одна качелька. По ее советам, первое на что стоит обратить внимание - это питание малыша.
"Мое солнышко! Материнство в третий раз для меня самое волнительное. Вы знаете, я вообще очень переживающая мама", - призналась Приходько.
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В серии снимков Анастасия показала своего младшего сына. Лука сидит на детском стульчике, пока его кормит заботливая мама.
Подписчики засыпали Анастасию и маленького Луку милыми комментариями: "Милота", "Наш сладенький", "Вы так чудесно кормите своего малыша! Особенно овощным пюре!😍❤️ Браво, молодец".
Напомним, измученная комплексами судья "Співають всі" Приходько решилась на новое лицо.
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Также Politeka рассказывала, Приходько после рождения ребенка появилась с сигаретой и удивила признанием.