Відома співачка і суддя "Співають всі" Анастасія Приходько поділилася сімейною історією, від якої кров холоне в жилах.
Артистка розповіла про свого дідуся, якого дуже любила. (Щоб подивитися відео-проскролльте вниз)
"Дідусь мій, він з Кубані, він Кубанський козак. А башка моя, вона з Омська. Разом вони зустрілися в Києві. Вони познайомилася в університеті імені Шевченка, вони вчилися разом на журфаку», - поділилася співачка.
Приходько розповіла, що її мама працювала, а до 10 років її виховував дідусь, поки не помер.
«З дідусем у мене пов'язані всі найкращі спогади", - зазначила вона.
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Також Приходько додала, що її дідусь любив Україну, багато всього знав і розповідав їй під час піших прогулянок.
А ось в дитинстві дідусеві Анастасії Приходько довелося пережити дуже важкі часи.
"Дідусь пережив голодомор. Дідусь був маленький, йому було сім років. У них в селі з'явився чоловік, який вбивав людей, і робив консервації з цих людей. І в один з вечорів ... як його зловили? Тому що він гнався за моїм дідом маленьким і на крики... потім знайшли почали розбиратися, що він вбивав людей, ховав...», - розповіла Настя Приходько.
Раасказ свколихнув фоловерів Приходько.
"Сиду і плачу", - пишуть в мережі.
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