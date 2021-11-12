Известная певица и судья "Співають всі" Анастасия Приходько поделилась семейной историей, от которой кровь стынет в жилах.

Артистка рассказала о своем дедушке, которого очень любила. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

«Дедушка мой, он с Кубани, он кубанский казак. А башка моя, она с Омска. Вместе они встретились в Киеве. Они познакомилась в Университете имени Шевченка, они учились вместе на журфаке», - поделилась певица.

Приходько рассказала, что ее мама работала, а до 10 лет ее воспитывал дедушка, пока не умер.

«С дедушкой у меня связаны все самые лучшие воспоминания», - отметила она.

Также Приходько добавила, что ее дедушка любил Украину, много всего знал и рассказывал ей во время пеших прогулок.

А вот в детстве дедушке Анастасии Приходько пришлось пережить очень тяжелые времена.

«Дедушка пережил голодомор. Дедушка был маленький, ему было семь лет. У них в селе появился человек, который убивал людей, и делал консервации из этих людей. И в один из вечеров… Как его словили? Потому что он гнался за моим дедом маленьким и на крики… Потом нашли начали разбираться, что он убивал людей, прятал…», - рассказала Настя Приходько.

Раасказ свколыхнул фолловеров Приходько.

"Сиду и плачу", - пишут в Сети.

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