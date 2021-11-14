Известная певица, судья "Співають всі" Анастасия Приходько рассказала о трудных буднях матери троих детей и показала, чем занимается на протяжении дня.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Приходько показала, чем кормит своих троих детей. Артистка призналась, что каждый раз готовит детям разные блюда и объяснила почему. Она призналась, что это нелегко, но она идет на такие подвиги ради детей.

«Я считаю, что так и должно быть. Потому что каждый из них – личность. У него есть желание. Нельзя же каждого под одну гребенку. Так же будет обидно. Он поймет, что с его мнением никто не считается. И с его желанием тоже. Например, Гордей захотел макароны. А я ему скажу – нет, ешь как все. Это называется ленивая мать. А если ты уже стала мамой, то будь добра уважай желание каждого ребенка. Как бы ты не уставал. Тогда не будет никаких обид и разочарований. Каждый у меня услышан – одному гречку, второму – овсянку, третьему – макароны. Мужу картошку», - отметила Приходько.

Напомним, что Анастасия Приходько с ярким макияжем продемонстрировала, как надо молодиться.

Как сообщала Politeka, Приходько показала, как подрос ее младший сын: "Мое солнышко".

Также Politeka писала, что Приходько поделилась страшной семейной историей: "Сижу и плачу".