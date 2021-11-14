Популярний телеведучий, продюсер і актор Юрій Горбунов, який є беззмінним ведучим "Танців з зірками", показав закулісся шоу.

Як пише Politeka.net, по неділях в прямому ефірі виходить шоу "Танці з зірками", тому в Instagram у зірок проекту з'являється безліч цікавих кадрів. Юрій Горбунов не зраджує традиціям і постійно публікує фото спільно з іншими знаменитостями.

Цього разу артист засвітився зі своєю колегою, новою ведучою шоу Іванною Онуфрійчук, яка замінила на проекті Тіну Кароль. Шоумен розплився в усмішці поруч з молодою красунею, засвітивши її неймовірне плаття зі значним декольте.

Зазначимо, що Юрій Горбунов є головним ведучим проектів «1+1». Частину проектів він веде зі своєю дружиною, телеведучою Катею Осадчою. Саме під час зйомок пара познайомилася і почала зустрічатися. Роман зірки довгий час приховували, поки не узаконили стосунки.

Нагадаємо, що Горбунов поїхав до Одеси без дружини, похвалившись апартаментами: "знову на халтурку?".

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