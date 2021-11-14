Відомий український телеведучий і продюсер Юрій Горбунов, який веде шоу "Танці з зірками", продемонстрував своє вбрання.

Як передає Politeka.net, Юрій Горбунов є відомим українським телеведучим і продюсером. Також, він проявив себе як актор у багатьох кінокартинах. Зараз Юрій веде шоу "Танці з зірками". Варто відзначити, що він одружений на Каті Осадчій з 2017-го року. За цей час у них з'явилося два сини: 4-річний Іван, і понад двох місяців тому народився Данило.

Так, цього разу телеведучий опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, у неділю йде шоу "Танці з зірками", на якому Юрій Горбунов є ведучим разом зі своєю колегою - Іванною Онуфрійчук. На фото він показав себе в павільйоні шоу в елегантному костюмі бордового кольору. В руках він тримає кулю "Танців з зірками".

"Сьогодні...", - підписав фото Юрій Горбунов.

Реакцій і коментарів під фото немає, оскільки формат сторіз в Instagram цього не передбачає.

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