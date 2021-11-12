Популярный телеведущий, продюсер и актер Юрий Горбунов сравнил себя с героем одного из известнейших фильмов - вид у звезды на фото просто идеальный.
Юрий Горбунов часто ведет различные шоу и мероприятия в Украине, передает Politeka.net. Дело в том, что у актера большой опыт работы ведущим, свою карьеру он начинал более 20 лет назад.
Примечательно, что ведущий получил образование в киевском театральном вузе. Поработав немного в родном театре в Новом Роздоле, он вернулся в столицу и устроился на телевидение. С тех пор карьера артиста пошла вгору.
Юрий Горбунов находит время и на ведение соцсетей. Так, на его Инстаграм уже подписан 1 миллион человек.
На новом фото актер сравнил себя с героем известнейшего фильма - Остапом Бендером из "12 стульев".
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"Из 12 стульев - 2 уже нашел!!😇 #работа #пятница #вечер", -написал ведущий.
За 15 минут пост собрал более 1500 лайков и немного комментариев.
Отметим, Юрий Горубнов женился на своей коллеге, телеведущей Кате Осадчей. Пара сейчас воспитывает двоих сыновей - Ивана и Данила.
В одном из постов ведущий обмолвился, что хотел бы еще и дочь.
Примечательно, что пара вместе с 2017 года.
Напомним, Осадчая нарвалась на критику за неудачные фото в платье от Андре Тана
Как сообщала Politeka, Горбунов удивил серьезным видом: таким ведущего его еще не видели
Также Politeka писала, Горбунов укатил в Одессу без Осадчей и показал свои апартаменты