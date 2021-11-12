Популярный телеведущий, продюсер и актер Юрий Горбунов сравнил себя с героем одного из известнейших фильмов - вид у звезды на фото просто идеальный.

Юрий Горбунов часто ведет различные шоу и мероприятия в Украине, передает Politeka.net. Дело в том, что у актера большой опыт работы ведущим, свою карьеру он начинал более 20 лет назад.

Примечательно, что ведущий получил образование в киевском театральном вузе. Поработав немного в родном театре в Новом Роздоле, он вернулся в столицу и устроился на телевидение. С тех пор карьера артиста пошла вгору.

Юрий Горбунов находит время и на ведение соцсетей. Так, на его Инстаграм уже подписан 1 миллион человек.

На новом фото актер сравнил себя с героем известнейшего фильма - Остапом Бендером из "12 стульев".

"Из 12 стульев - 2 уже нашел!!😇 #работа #пятница #вечер", -написал ведущий.

За 15 минут пост собрал более 1500 лайков и немного комментариев.

Отметим, Юрий Горубнов женился на своей коллеге, телеведущей Кате Осадчей. Пара сейчас воспитывает двоих сыновей - Ивана и Данила.

В одном из постов ведущий обмолвился, что хотел бы еще и дочь.

Примечательно, что пара вместе с 2017 года.

Напомним, Осадчая нарвалась на критику за неудачные фото в платье от Андре Тана

Как сообщала Politeka, Горбунов удивил серьезным видом: таким ведущего его еще не видели

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