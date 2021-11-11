Известный украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов, который ведет танцевальный проект "Танці з зірками", поделился фотографией с важного заседания.

Как пишет Politeka.net, украинский шоумен, телеведущий и актер Юрий Горбунов уже четыре года живет в браке с ведущей "Світського життя" Екатериной Осадчей. Пара воспитывает двух общих сыновей - Ивана и Даниила, а также сына Кати от первого брака Илью.

Заметим, что уже несколько сезонов подряд Горбунов ведет шоу "Танці з зірками". Кроме этого, Горбунов был тренером и судьей "Лиги смеха", а также снимался в комедии "Скажене весілля". Шоумена знают как веселого и позитивного мужчину.

Однако в своем Instagram ведущий показал себя с другой стороны. Он поделился фотографией с заседания "Госкино", на которой был сосредоточенным и серьезным.

Ранее Politeka писала, что Юрий Горбунов не сдержал эмоций за кулисами "Танців з зірками", кадры: "Моя любовь со мной!".

Напомним, что Горбунов удивил украинцев экстравагантным образом под стать Осадчей: "Катя у вас шляпочница...".

A еще Politeka сообщала, что Юрий Горбунов засветил неожиданного гостя на "Танцях з зірками", кадры: "Ждете?".