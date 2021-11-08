Популярний телеведучий і продюсер Юрій Горбунов, який веде шоу "Танці з зірками", засвітився на шоу "Маскарад" в костюмі Капелюшника.

Як передає Politeka.net, Юрій Горбунов є відомим телеведучим. Він веде такі програми як "Танці з зірками" і "Голос країни" він також прославився як продюсер фільмів "Скажене весілля", де також проявився як актор.

Так, цього разу продюсер опублікував нову серію фото. На кадрах Юрій Горбунов постав у костюмі Капелюшника. На його обличчі маска рожевого кольору з жовтими вусами і зеленими бровами. Також його нарядили в яскравих костюм і величезний капелюх. Варто відзначити, що в руці він тримав ще одну.

"Ваш покірний слуга в образі Капелюшника в супер фіналі маскараду! Дивилися?! Цікавий для мене досвід!",- поділився Юрій Горбунов.

Шанувальники телеведучого залишили безліч коментарів під фото: "По очах же видно, що це ви", "Очі твої", "Відмінний виступ! "Маскарад" відкриває таланти людей", "Я відразу впізнала", "Класний виступ", "Я відразу впізнала за голосом. Хоч голос і змінюють, я дізналася ваш тембр, манеру голосу, і за рухами. Думала, чому саме Капелюшник, а потім зрозуміла, що Катя у вас капелюшниця)".

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