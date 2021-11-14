Известный украинский телеведущий и продюсер Юрий Горбунов, который ведет шоу "Танці з зірками", продемонстрировал свой наряд.

Как передает Politeka.net, Юрий Горбунов является известным украинским телеведущим и продюсером. Также, он проявил себя как актер во многих кинокартинах. Сейчас Юрий ведет шоу "Танці з зірками". Стоит отметить, что он женат на Кате Осадчей с 2017-го года. За это время у них появилось два сына: 4-летний Иван, и более двух месяцев назад родился Даниил.

Так, на этот раз телеведущий опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. Как известно, по воскресеньям идет шоу "Танці з зірками", на котором Юрий Горбунов является ведущим вместе со своей коллегой - Иванной Онуфрийчук. На фото он показал себя в павильоне шоу в элегантном костюме бордового цвета. В руках он держит шар "Танців з зірками".

"Сегодня...", — подписал фото Юрий Горбунов.

Реакций и комментариев под фото нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.

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