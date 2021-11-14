Популярный телеведущий, продюсер и актер Юрий Горбунов, который является бессменным ведущим «Танцев со звездами», показал закулисье шоу.

Как пишет Politeka.net, по воскресеньям в прямом эфире выходит шоу «Танцы со звездами», поэтому в Инстаграм у звезд проекта появляется множество интересных кадров. Юрий Горбунов не изменяет традициям и постоянно публикует фото совместно с другими знаменитостями.

В этот раз артист засветился со своей коллегой, новой ведущей шоу Иванной Онуфрийчук, которая заменила на проекте Тину Кароль. Шоумен расплылся в улыбке рядом с молодой красоткой, засветив ее невероятное платье с внушительным декольте.

Отметим, что Юрий Горбунов является главным ведущим проектов «1+1». Часть проектов он ведет со своей женой, телеведущей Катей Осадчей. Именно во время съемок пара познакомилась и начала встречаться. Роман звезды долгое время скрывали, пока не узаконили отношения.

Напомним, что Горбунов уехал в Одессу без жены, похваставшись апартаментами: "Снова на халтурку?".

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