Популярний телеведучий, продюсер і актор Юрій Горбунов порівняв себе з героєм одного з найвідоміших фільмів - вигляд у зірки на фото просто ідеальний.

Юрій Горбунов часто веде різні шоу і заходи в Україні, передає Politeka.net. Справа в тому, що у актора великий досвід роботи ведучим, свою кар'єру він починав більше 20 років тому.

Примітно, що ведучий здобув освіту в Київському театральному вузі. Попрацювавши трохи в рідному театрі в Новому Роздолі, він повернувся в столицю і влаштувався на телебачення. З тих пір кар'єра артиста пішла вгору.

Юрій Горбунов знаходить час і на ведення соцмереж. Так, на його Instagram вже підписано 1 мільйон осіб.

На новому фото актор порівняв себе з героєм найвідомішого фільму - Остапом Бендером з "12 стільців".

"З 12 стільців - 2 вже знайшов!!😇 #робота #п'ятниця #вечір", -написав ведучий.

За 15 хвилин пост зібрав понад 1500 лайків і трохи коментарів.

Зазначимо, Юрій Горубнов одружився на своїй колезі, телеведучій Каті Осадчій. Пара зараз виховує двох синів - Івана і Данила.

В одному з постів ведучий обмовився, що хотів би ще й дочку.

Примітно, що пара разом з 2017 року.

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