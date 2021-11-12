Популярний телеведучий, продюсер і актор Юрій Горбунов порівняв себе з героєм одного з найвідоміших фільмів - вигляд у зірки на фото просто ідеальний.
Юрій Горбунов часто веде різні шоу і заходи в Україні, передає Politeka.net. Справа в тому, що у актора великий досвід роботи ведучим, свою кар'єру він починав більше 20 років тому.
Примітно, що ведучий здобув освіту в Київському театральному вузі. Попрацювавши трохи в рідному театрі в Новому Роздолі, він повернувся в столицю і влаштувався на телебачення. З тих пір кар'єра артиста пішла вгору.
Юрій Горбунов знаходить час і на ведення соцмереж. Так, на його Instagram вже підписано 1 мільйон осіб.
На новому фото актор порівняв себе з героєм найвідомішого фільму - Остапом Бендером з "12 стільців".
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"З 12 стільців - 2 вже знайшов!!😇 #робота #п'ятниця #вечір", -написав ведучий.
За 15 хвилин пост зібрав понад 1500 лайків і трохи коментарів.
Зазначимо, Юрій Горубнов одружився на своїй колезі, телеведучій Каті Осадчій. Пара зараз виховує двох синів - Івана і Данила.
В одному з постів ведучий обмовився, що хотів би ще й дочку.
Примітно, що пара разом з 2017 року.
Нагадаємо, Осадча нарвалася на критику за невдалі фото в сукні від Андре Тана
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