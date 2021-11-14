Популярна українська співачка, переможниця "Євробачення-2016" Джамала похвалилася неймовірним відпочинком в Італії, розповівши, яку вершину підкорила.

Як пише Politeka.net, в Instagram артистка, яка нещодавно покинула шоу "Танці з зірками", розповіла про своє щастя.

"Сьогодні день, коли я підкорила найвищу вершину діючого вулкана Везувій. Почуття - неймовірні! Ми сьогодні на вершині... хоча, як це зазвичай буває з мандрівниками, ми нічого такого не планували, але спонтанне рішення привело нас до нього! Така міць і тиша. А від того, що він ще дихає — просто мурахи", - поділилася співачка своїми враженнями.

За словами артистки, вона також відвідала старовинну піцерію в Неаполі, де їла піцу героїня Джулії Робертс в «Їсти, молитися, любити».

"Я не могла зрозуміти, чому я стою і так довго чекаю, адже це тільки тісто з томатною пастою. Але ні! Це була найсмачніша піца в моєму житті", - зазначила щаслива артистка, додавши, що це була гідна нагорода за підйом на вулкан.

Нагадаємо, що Джамала засвітила свою улюбленицю: "назвати собачку на честь співачки...".

Як повідомляла Politeka, Джамала показала відпочинок в Італії з чоловіком:"які закохані".

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