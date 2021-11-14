Популярная украинская певица, победительница «Евровидения-2016» Джамала похвасталась невероятным отдыхом в Италии, рассказав, какую вершину покорила.
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм артистка, которая недавно покинула шоу «Танцы со звездами», рассказала о своем счастье.
«Сегодня день, когда я покорила высочайшую вершину действующего вулкана Везувий. Чувства – невероятные! Мы сегодня на вершине… Хотя, как это обычно бывает с путешественниками, мы ничего такого не планировали, но спонтанное решение привело нас к нему! Такая мощь и тишина. А от того, что он еще дышит — просто муравьи», - поделилась певица своими впечатлениями.
По словам артистки, она также посетила старинную пиццерию в Неаполе, где ела пиццу героиня Джулии Робертс в «Есть, молиться, любить».
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«Я не могла понять, почему я стою и так долго жду, ведь это только тесто с томатной пастой. Но нет! Это была самая вкусная пицца в моей жизни», - отметила счастливая артистка, добавив, что это была достойная награда за подъем на вулкан.
Напомним, что Джамала засветила свою любимицу: "Назвать собачку в честь певицы...".
Как сообщала Politeka, Джамала показала отдых в Италии с мужем: "Какие влюбленные".
Также Politeka писала, что Джамала призналась, как создает свои хиты: "Магия".