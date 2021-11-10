Відома українська співачка, переможниця "Євробачення-2016", Джамала розповіла про те, як створюються її пісні, що їй для цього необхідно і що її надихає.
Популярна артистка не тільки співає, але і складає композиції, передає Politeka.net.
У новому пості співачка розповіла, що її надихає на написання і як народжуються справжнісінькі хіти.
За словами Джамали, її може "зарядити" на написання одне вдале або невдале слово, стукіт барабанщика, басова нота, звук ліфта... але найголовніше відразу записати слова.
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"У мене часто бувало так, що я не встигала записати пісню і забувала її. Це як сон. Прокидаєшся, хочеш запам'ятати, що наснилося. Але проходить секунда, і ти вже нічого не пам'ятаєш. Щось подібне трапляється в моменти, коли приходить та чи інша тема пісні", - написала зірка в своєму Instagram.
Артистка зазначила, що для неї отримання пісні - це абсолютна магія.
"Як правило, мої найсильніші пісні створювалися в момент. В секунду. Через 5 хвилин. За 15. Не більше. З таких складається і maxi single, який ви почуєте вже через кілька тижнів", - розповіла артистка.
Запис Джамала підкріпила кількома чорно-білими знімками, на яких видно її експресія.
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