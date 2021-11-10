Відома українська співачка, переможниця "Євробачення-2016", Джамала розповіла про те, як створюються її пісні, що їй для цього необхідно і що її надихає.

Популярна артистка не тільки співає, але і складає композиції, передає Politeka.net.

У новому пості співачка розповіла, що її надихає на написання і як народжуються справжнісінькі хіти.

За словами Джамали, її може "зарядити" на написання одне вдале або невдале слово, стукіт барабанщика, басова нота, звук ліфта... але найголовніше відразу записати слова.

"У мене часто бувало так, що я не встигала записати пісню і забувала її. Це як сон. Прокидаєшся, хочеш запам'ятати, що наснилося. Але проходить секунда, і ти вже нічого не пам'ятаєш. Щось подібне трапляється в моменти, коли приходить та чи інша тема пісні", - написала зірка в своєму Instagram.

Артистка зазначила, що для неї отримання пісні - це абсолютна магія.

"Як правило, мої найсильніші пісні створювалися в момент. В секунду. Через 5 хвилин. За 15. Не більше. З таких складається і maxi single, який ви почуєте вже через кілька тижнів", - розповіла артистка.

Запис Джамала підкріпила кількома чорно-білими знімками, на яких видно її експресія.

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