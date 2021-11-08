Известная украинская артистка Джамала, которая недавно вылетела с шоу "Танці з зірками" показала себя в объятиях своего любимчика.

Как передает Politeka.net, Джамала является популярной украинской артисткой. Также она проявила себя как актриса. Она получила всемирную известность после победы на международном конкурсе Евровидение. Как известно, артистка участвовала в шоу "Танці з зірками" со своим напарником Антоном Нестерко, с которым они выбыли после 7-го эфира.

Так, на этот раз артистка опубликовала новую серию фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Джамала в ярком красном свитере позирует на камеру. В руках она держит своего любимчика - Баду. Это шпиц, которого она назвала в честь известной певицы Эрики Баду.

"На случай, если вы, вдруг, забыли, что у меня есть ещё и собака", - напомнила Джамала.

Поклонники оставили множество комментариев под фото артистки: "Не забыли, а не знали!", "Бадушечка! Солнышко", "Какая плюшевая и сладкая", "Бадушечка! Как она?", "Я скучала по ней", "Больше на медвежонка похож", "Не забыли! Как можно забыть если Вы Джа такая милая как это солнышко", "Я - не забыл ! Баду классный пёс. Во! Но назвать собачку в честь певицы Эрики Баду - это конечно СИЛЬНО"

Ранее сообщалось, Джамала после "Танців з зірками" намекнула на свое возвращение в "Голос країни": "Я всегда ощущала..."

Также, Джамала удивила фанатов рассказом о свих необычных снах: "Когда я посмотрела на…"

Politeka рассказывала, Джамала зацепила украинцев обращением после ужесточения карантина: "Злость и отчаяние"