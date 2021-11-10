Известная украинская певица, победительница "Евровидения-2016", Джамала рассказала о том, как создаются ее песни, что ей для этого необходимо и что ее вдохновляет.

Популярная артистка не только поет, но и сочиняет композиции, передает Politeka.net.

В новом посте певица рассказала, что ее вдохновляет на написание и как рождаются самые настоящие хиты.

По словам Джамалы, ее может "зарядить" на написание одно удачное или неудачное слово, стук барабанщика, басовая нота, звук лифта... но самое главное сразу записать слова.

"У меня часто бывало так, что я не успевала записать песню и забывала ее. Это как сон. Просыпаешься, хочешь запомнить, что приснилось. Но проходит секунда, и ты уже ничего не помнишь. Нечто подобное случается в моменты, когда приходит та или иная тема песни", - написала звезда в своем Инстаграм.

Артистка отметила, что для нее получение песни - это абсолютная магия.

"Как правило, мои самые сильные песни создавались в момент. В секунду. Через 5 минут. За 15. Не больше. Из таких состоит и maxi single, который вы услышите уже через несколько недель", - рассказала артистка.

Запись Джамала подкрепила несколькими черно-белыми снимками, на которых видна ее экспрессия.

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