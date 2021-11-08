Відома українська артистка Джамала, яка нещодавно вилетіла з шоу "Танці з зірками" показала себе в обіймах свого улюбленця.

Як передає Politeka.net, Джамала є популярною українською артисткою. Також вона проявила себе як актриса. Вона отримала всесвітню популярність після перемоги на міжнародному конкурсі Євробачення. Як відомо, артистка брала участь в шоу "Танці з зірками" зі своїм напарником Антоном Нестерко, з яким вони вибули після 7-го ефіру.

Так, цього разу артистка опублікувала нову серію фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Джамала в яскравому червоному светрі позує на камеру. В руках вона тримає свого улюбленця - Баду. Це шпіц, якого вона назвала на честь відомої співачки Еріки Баду.

"На випадок, якщо ви, раптом, забули, що у мене є ще й собака", - нагадала Джамала.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото артистки: "Не забули, а не знали!", "Яка плюшева і солодка", "Бадушечка! Как она?", "Я сумувала за нею", "Більше на ведмедика схожий", "Не забули! Як можна забити якщо ви Джа така мила як це сонечко", "Я - не забув! Баду класний пес. Во! Але назвати собачку на честь співачки Еріки Баду - це звичайно СИЛЬНО"

Раніше повідомлялося, Джамала після "Танців з зірками" натякнула на своє повернення в "Голос країни": "Я завжди відчувала..."

Також, Джамала здивувала фанатів розповіддю про свої незвичайні сни: "Коли я подивилася на..."

Politeka розповідала, Джамала зачепила українців зверненням після посилення карантину: "Злість і відчай"