Відома українська артистка Джамала, яка нещодавно вилетіла з шоу "Танці з зірками" вирішила розповісти цікавий факт про себе, який був пов'язаний з незвичайним аналізом ДНК.

Джамала вирішила розповісти, що коли в Євробаченні перемогла Нетта і Ізраїль приймав конкурс, всім переможцям минулих років було запропоновано здати ДНК-тест, щоб знайти зв'язок між нами. Ніяких кровних контактів з іншими переможцями у неї не знайшлося.

Але завдяки експерименту співачка дізналася дізналася, що 40% її предків походять з Італії. Це й не дивно, адже в етногенезі кримських татар дійсно зустрічаються генуезці.

"Коли я приїжджаю в Італію, завжди відчуваю себе як вдома. І кожен раз ловлю на собі здивовані погляди місцевих через те, що не говорю по-італійськи 😂 А в Неаполі, до речі, навіть неповторною неаполітанської, знайомої нам, наприклад, по пісні «O Sole Mio».

Наш перший повний день в Неаполі-це королівський палац, Королівський замок, виставка Фріди Кало, Рандеву містом, трохи шопінгу, багато смачної їжі і абсолютне щастя бути тут! 💔 » - висловилася Джамала про відпочинок.

"Ви ж правда, дуже схожі на жителів Італії; красиві, які закохані😍 😍; о, Вам би ще в Геную заглянути! Вона неймовірна! Я тільки що звідти🙌 🔥; В Італії дійсно добре ❤ ️це місто дивовижне, там кожен куточок дивовижний " - пишуть в мережі.

Нагадаємо, Джамала є популярною українською артисткою. Як відомо, артистка брала участь в шоу" Танці з зірками " зі своїм напарником Антоном Нестерко, з яким вони вибули після 7-го ефіру.

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