Известная украинская артистка Джамала, которая недавно вылетела с шоу "Танці з зірками" решила рассказать интересный факт о себе, который был связан с необычным анализом ДНК.

Джамала решила рассказать, что когда в Евровидении победила Нетта и Израиль принимал конкурс, всем победителям прошлых лет было предложено сдать ДНК-тест, чтобы найти связь между нами. Никаких кровных контактов с другими победителями у нее не нашлось.

Но благодаря эксперименту певица узнала узнала, что 40% ее предков происходят из Италии. Это и неудивительно, ведь в этногенезе крымских татар действительно встречаются генуэзцы.

«Когда я приезжаю в Италию, всегда чувствую себя как дома. И каждый раз ловлю на себе удивленные взгляды местных из-за того, что не говорю по-итальянски 😂 А в Неаполе, кстати, даже неповторимой неаполитанской, знакомой нам, например, по песне «O Sole Mio».

Наш первый полный день в Неаполе - это королевский дворец, королевский замок, выставка Фриды Кало, рандеву городом, немного шопинга, много вкусной еды и абсолютное счастье быть здесь! 💔» - высказалась Джамала об отдыхе.

«Вы ведь правда, очень похожи на жителей Италии; Красивые, какие влюблённые 😍😍; О, вам бы еще в Геную заглянуть! Она невероятная! Я только что оттуда🙌🔥; В Италии действительно хорошо ❤️Это город удивительный, там каждый уголок удивительный» - пишут в сети.

Напомним, Джамала является популярной украинской артисткой. Как известно, артистка участвовала в шоу "Танці з зірками" со своим напарником Антоном Нестерко, с которым они выбыли после 7-го эфира.

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