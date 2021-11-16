Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, показала, як багато працює на студії, здивувавши змученим виглядом в сторіс Instagram.

Як пише Politeka.net, Настя Каменських здобула популярність в дуеті"Потап і Настя Каменських". Дует більше не виступає, Настя вийшла заміж за Потапа, і тепер будує успішну сольну кар'єру, випускаючи хіт за хітом, кліпи на які набирають мільйони переглядів на платформі Ютуб. Не забуває Настя Каменських і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

Днями Настя розповіла про те, що записала нову пісню.

Як виявилося, Каменських вперше за довгий час зважилася на колаборацію із загадковим виконавцем, якого назвала дуже талановитим.

А на новому сторіс Настя показала, як працює на студії. Понівечена співачка стояла біля колонки, будучи в зручному костюмі.

"Ще один день на студії. Ще на один день ближче до прем'єри пісні", - написала Каменських.

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