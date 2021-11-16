Учасник шоу "Холостячка" зі Златою Огневич Роман Васильєв показав, як провів радісний день зі своєю коханою жінкою, поділившись кадрами в Instagram.

Як пише Politeka.net, 33-річний стоматолог поділився у своїх сторіз відео, на яких показав сімейне свято. Як з'ясувалося, в неділю його мама відсвяткувала 55-річчя.

На кадрах Роман показав себе з батьками за столом. Стоматолог виголосив тост, в якому привітав свою маму з днем народження.

"Улюблена мама! Ми з батьком тебе шалено любимо! Бажаємо тобі довгих і щасливих років. Ми будемо тобі підтримувати, любити цінувати. А ти частіше посміхайся і даруй нам свій позитив", - звернувся Васильєв до іменинниці.

Пізніше він показав, який сюрприз зробив для мами. Як з'ясувалося, учасник "Холостячки" вирішив подарувати їй незабутні враження, і організував прогулянку на природі з білосніжною кіньми.

"У цей день вирішив огорнути маму турботою, увагою і подарувати незабутні емоції", - розповів Роман.

Однак, це був не єдиний подарунок-стоматолог також організував для батьків подорож, але не став розкривати, куди.

"Після знайомства з конячками зробив сюрприз батькам: відправив у подорож до сонця", - додав Роман.

Відзначимо, що спочатку багатьом здавалося, що на» Холостячці " Роман зможе протриматися до самого фіналу, проте Злата Огневич вирішила інакше, і відправила чоловіка додому в одному з минулих випусків.

Нагадаємо, "холостячка" Огневич пересварила мережу зворушливим посланням"...".

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