Известная украинская певица Злата Огневич, которая стала главной героиней реалити-шоу "Холостячка", поделилась с поклонниками своими впечатлениями от нового выпуска, который не всем понравился.

Как пишет Politeka.net, на телеканале СТБ в прошлом году запустили спин-офф мужской версии "Холостяк" – "Холостячка". Так, героиней первого сезона стала актриса Ксения Мишина, которая сейчас сидит в судейском кресле на шоу "Україна має талант". Избранником Мишиной стал автор Студии "Квартал 95" Александр Эллерт, однако сейчас пара не вместе.

Героиней второго сезона "Холостячки" стала певица Злата Огневич, которая отмечала, что пришла на проект, чтобы создать семью.

В своем Instagram героиня часто делится с поклонниками впечатлениями. На этот раз Злата опубликовала фото со съемок, на котором была с идеальным макияжем, прической и в красивом синем платье.

"За один день можно прожить маленькую жизнь! Именно так и было со мной на самом романтическом проекте о Любви ❤️‍🔥 ", - написала певица.

Поклонники ответили "холостячке" в Instagram, были и такие, кому новый выпуск не понравился.

"Я за Диму, потому что ваше притяжение ощущается даже через экран❤️ ну и Андрей Хветкевич тоже мужчина мечта, но это уже вам решать)) меньше всего нравится Максим, слишком уж он со всем соглашается, что на самом деле может говорить о его способ добиваться своего любыми способами, да и не верю я в любовь через несколько свиданий, то скорее влюбленность", "Боже, такое любовное любовь с Максимом 🔥", "Ждем Рому на закуску! 😁 ", "Без Ромы не интересно смотреть 🙁 ", " этот выпуск был самый нудний и скучный, и даже никто не ушел, зачем было всех оставлять не понятно ...) не интересно и не увлекательно стало, дальше смотреть не буду, скука!", "Уже понятно, кого выбрало сердце Златы и к кому-то из мужчин наибольшая симпатия", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что Огневич удивила решением в последнем эфире "Холостячки": "Зачем разбрасываться мужиками".

Напомним, что "Холостячка" Огневич честно рассказала, в чем ходит дома: "Мне в этом приятно".

A еще Politeka сообщала, что "Холостячку" Мишину в черном мини заподозрили в беременности: "Мне показалось, там ли...".