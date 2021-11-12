Відома українська актриса, "Холостячка" і суддя "Україна має талант" Ксенія Мішина вийшла на публіку в чорному міні, в мережі запідозрили її у вагітності.

Як передає Politeka.net, Ксенія Мішина є популярною актрисою. Також вона прославилася завдяки своїй участі в шоу "Холостячка". Також актриса є суддею шоу "Україна має талант" разом з Сергієм Притулою та Євгеном Котом.

Так, на цей раз актриса опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. Нещодавно пройшов захід від телеканалу "СТБ" на якому зібралися багато зірок українського шоу-бізнесу. Там же засвітилася Ксенія Мішина. Вона вийшла на публіку в шикарному вбранні. На ній незвичайне чорне міні-плаття з напівпрозорим смугастим верхом.

"Презентація прем'єр StarlightMedia ... Ох і новиночки вас чекають в 2022 на СТБ", - заінтригувала"Холостячка".

Шанувальники актриси залишили їй безліч приємних коментарів: "Яка ви красива Ксенія ! ТОП Холостячка ! Після вас проект втратив родзинку і шарм", "Шикарна", "Шкода,що Ксюшка без Саші. Красива пара", "Ідеальне плаття, мрія, а не дівчина", "Богиня", "Мені здалося, або там животик".

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