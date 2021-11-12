"Все дуже просто"

Українська співачка і зірка нового сезону шоу «Холостячка» Злата Огневич розповіла про своє ставлення до одягу, поділившись одкровенням.

Як пише Politeka.net, знаменитість поділилася своєю думкою в сторіз.

Так, Огневич поміркувала на тему того, чому люди надають таке значення одягу, в якій з'являються в суспільстві, але практично не надають значення тому, в чому ходять вдома.

"Все дуже просто: повсякденним одягом ми хочемо справити враження, сподобатися, залучити чоловіка, показати свою домінуючу позицію...той одяг, який ми носимо, надає на нас прямий вплив через емоції, почуття, наші відчуття в ньому", - підкреслила Огневич.

Вона зазначила, що за цією логікою значення повинен мати і домашній одяг.

"Те, що ви носите вдома, дуже тонко вас характеризує", - вважає співачка.

Злата розповіла, що сама вважає за краще одягатися красиво навіть просто для себе.

"Вдома я теж наш класний одяг. Не чекаю гостей, перед якими потрібно пустити пил в очі. Я це роблю для себе, тому що мені в цьому приємно", - підкреслила Огневич.

Вона закликала своїх шанувальників теж почати красиво одягатися вдома.

Нагадаємо, Злата Огневич вивела свого фаворита Макса на вирішальну розмову.

Як повідомляла Politeka, "холостячка" Огневич показала, як сильно змінив її проект.

Також Politeka писала, що екс-кавалер Злати Огневич розповів про ненависть і що відбувається в його житті після "Холостячки".