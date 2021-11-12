"Вони його з лицаря перетворили в..."

Відома українська співачка і головна героїня другого сезону проєкту "Холостячка" Злата Огневич, втративши свого улюбленця, "накинулася" на сценаристів "Кріпосна".

Як передає Politeka.net, Злата Огневич є відомою українською артисткою. Вона прославилася завдяки своїй участі в міжнародному конкурсі Євробачення в 2013-му, де здобула 2 місце. Також вона стала головною героїнею другого сезону шоу "Холостячка".

Так, цього разу співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Злата Огневич повертається додому після зустрічі, і вирішила заговорити про серіал "кріпосна". Вона поскаржилася на сценаристів, які з її улюбленця зробили жахливу людину.

"Поки була на зустрічі, зовсім забула, що йде знову моя улюблена "Кріпосна". Які, звичайно, сценаристи безжальні люди. Що ж вони накоїли з моїм улюбленим героєм Жаданом? Вони його просто з лицаря, перетворили його в якусь жахливу людину, в Синю бороду, я не знаю", - поскаржилася Злата Огневич.

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