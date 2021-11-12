"Они его из рыцаря превратили в..."

Известная украинская певица и главная героиня второго сезона проекта "Холостячка" Злата Огневич, потеряв своего любимчика, "набросилась" на сценаристов "Крепостной".

Как передает Politeka.net, Злата Огневич является известной украинской артисткой. Она прославилась благодаря своему участию в международном конкурсе Евровидение в 2013-ом, где одержала 2 место. Также она стала главной героиней второго сезона шоу "Холостячка".

Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Злата Огневич возвращается домой после встречи, и решила заговорить о сериале "Крепостная". Она пожаловалась на сценаристов, которые из её любимчика сделали ужасного человека.

"Пока была на встрече, совсем забыла, что идет опять моя любимая "Крепостная". Какие, конечно, сценаристы безжалостные люди. Что же они натворили с моим любимым героем Жаданом? Они его просто из рыцаря, превратили его в какого-то ужасного человека, в синюю бороду, я не знаю", - пожаловалась Злата Огневич.

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