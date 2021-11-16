Участник шоу «Холостячка» со Златой Огневич Роман Васильев показал, как провел радостный день со своей любимой женщиной, поделившись кадрами в Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, 33-летния стоматолог поделился в своих Сториз видео, на которых показал семейный праздник. Как выяснилось, в воскресенье его мама отпраздновала 55-летие.
На кадрах Роман показал себя с родителями за столом. Стоматолог произнес тост, в котором поздравил свою маму с днем рождения.
«Любимая мама! Мы с отцом тебя безумно любим! Желаем тебе долгих и счастливых лет. Мы будем тебе поддерживать, любить ценить. А ты чаще улыбайся и дари нам свой позитив», - обратился Васильев к имениннице.
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Позже он показал, какой сюрприз сделал для мамы. Как выяснилось, участник «Холостячки» решил подарить ей незабываемые впечатления, и организовал прогулку на природе с белоснежной лошадьми.
«В этот день решил окутать маму заботой, вниманием и подарить незабываемые эмоции», - рассказал Роман.
Однако, это был не единственный подарок – стоматолог также организовал для родителей путешествие, но не стал раскрывать, куда.
«После знакомства с лошадками сделал сюрприз родителям: отправил в путешествие к солнцу», - добавил Роман.
Отметим, что изначально многим казалось, что на «Холостячке» Роман сможет продержаться до самого финала, однако Злата Огневич решила иначе, и отправила мужчину домой в одном из прошлых выпусков.
Напомним, «холостячка» Огневич перессорила сеть трогательным посланием"...".
Как сообщала Politeka, украинцы разнесли шоу "Холостячка" с Огневич после нового выпуска.
Также Politeka писала, что Огневич удивила решением в последнем эфире "Холостячки".