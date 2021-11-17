Відомий хореограф і учасник шоу "Танці з зірками" Дмитро Дікусар зізнався в тому, що мітить в крісло судді на проєкті і висловився щодо Макса Чмерковського.

Як передає Politeka.net, Дмитро Дікусар є відомим хореографом. Він вже багато років бере участь у проєкті "Танці з зірками". У цьому сезоні він дістався до півфіналу разом зі своєю напарницею - Ольгою Харлан. Також, відомо, що він колишній чоловік популярної артистки Ірини Білик, з якою також брав участь у проєкті.

Так, цього разу хореограф висловився щодо суддівського крісла на шоу"Танці з зірками". Як відомо, у чвертьфіналі Дмитро Дікусар і Ольга Харлан станцювали разом з Максом Чмерковським. Він розповів, що хореограф є для нього авторитетом.

"Коли я бачу Макса - я бачу своє майбутнє, він відмінний суддя. Почитавши коментарі в соціальних мережах, я дуже радий, що люди підтримують мої думки щодо журі. Тому, коли я здобуду перемогу з Ольгою, судді, чекайте мене, я сяду в місце журі", - зізнався Дмитро Дікусар.

Також, він додав, що Ольга Харлан зобов'язана виграти.

"Для мене Ольга настільки беззаперечний переможець, що я навіть шкодую наших конкурентів",- висловився хореограф.

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