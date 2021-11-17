Известный хореограф и участник шоу "Танці з зірками" Дмитрий Дикусар признался в том, что метит в кресло судьи на проекте и высказался относительно Макса Чмерковского.
Как передает Politeka.net, Дмитрий Дикусар является известным хореографом. Он уже многие годы участвует в проекте "Танці з зірками". В этом сезоне он добрался до полуфинала вместе со своей напарницей - Ольгой Харлан. Также, известно, что он бывший муж популярной артистки Ирины Билык, с которой также участвовал в проекте.
Так, на этот раз хореограф высказался относительно судейского кресла на шоу "Танці з зірками". Как известно, в четвертьфинале Дмитрий Дикусар и Ольга Харлан станцевали вместе с Максом Чмерковским. Он рассказал, что хореограф является для него авторитетом.
"Когда я вижу Макса - я вижу своё будущее, он отличный судья. Почитав комментарии в социальных сетях, я очень рад, что люди поддерживают мои мысли относительно жюри. Поэтому, когда я одержу победу с Ольгой, судьи, ждите меня, я сяду в место жюри", - признался Дмитрий Дикусар.
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Также, он добавил, что Ольга Харлан обязана выиграть.
"Для меня Ольга настолько безоговорочный победитель, что я даже жалею наших конкурентов", - высказался хореограф.
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