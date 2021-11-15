Українська співачка Настя Каменських вирішила показати українцям, як виглядає її сніданок вдома – зірка поділилася новим постом у своєму Instagram.

Як пише Politeka.net, знаменитість показала, як починає свій день.

Настя поділилася знімком, на якому позує вдома за столом. Каменських виглядала дуже невимушено: вона була без макіяжу, в домашньому одязі і з заколотими наверх волоссям.

В руках співачка тримала тарілку з фруктами, серед яких був оброблений кавун. Іншої їжі на столі видно не було.

"Сніданок - один з найприємніших моментів дня. Люблю проводити його без гаджетів, в тиші або під улюблену музику і дивитися як разом зі мною за вікном прокидається світ", - зізналася Каменських.

Вона також поцікавилася, чим снідають її передплатники.

Шанувальники Насті тут же відреагували на пост зірки.

"Ну так, без гаджетів...а як же фоточку викласти в інсту) святе!", "У вас сире м'ясо зі сливами?", "Та без гаджетів, сказала вона і сфоткала себе", "від холодного арбузика вранці теж не відмовився б Настя!", "На голодний шлунок, фрукти протипоказані. Псуєш шлунок!!",- пишуть люди.

Відзначимо, що Каменських не завжди славилася своєю ідеальною фігурою. У минулому у неї були проблеми з вагою, проте співачка змогла схуднути на 20 кілограмів.

Нагадаємо, Каменських кардинально змінила образ і звернулася до українців.

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