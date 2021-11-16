Колишня дружина Олексія Завгородного (Позитив) Ганна Андрійчук розповіла, що копалася в телефоні чоловіка і знайшла там те, що їй не сподобалося.

Як повідомляє Politeka.net, відома дизайнер одягу та колишня дружина позитиву з "Время и Стекло" Анна Андрійчук в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" відверто розповіла, як лазила в телефоні чоловіка.

За словами Анни, це було давно – вона скористалася телефоном чоловіка, коли її гаджет зламався. Те, що вона там знайшла призвело до скандалу, проте після того випадку дівчина більше не повторювала це ніколи.

"Побачила те, що мені, напевно, не треба було бачити. З цього моменту я більше не залазила. Ну якісь там дівчатка писали, давно це було. На той момент я відреагувала дуже болісно", - зізналася Анна. Однак, тепер вона згадує це з гумором, і називає "дорослим моментом у житті".

Зазначимо, що Олексій Завгородний і Анна Андрійчук офіційно розлучилися у вересні цього року. Причому вони не жили разом до цього вже два роки. За словами дівчини, в їхніх стосунках не було зрад, а всі романи, які приписують Позитиву – лише чутки і домисли.

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