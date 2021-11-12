Экс-супруга исполнителя Позитива дизайнер Анна Андрийчук в интервью "Зірковому шляху" прокомментировала слухи о романе своего бывшего с его партнершей в "Танцях з зірками".

Как пишет Politeka.net, известие о разводе бывшего солиста популярной группы "Время и стекло" Позитива (настоящее имя Алексей Завгородний) и дизайнера и основательницы бренда ANNCHOO Анны Андрийчук всколыхнула весь шоу-бизнес. Пара была вместе с 16 лет, а в 2013 официально оформила отношения. Тогда причиной развода Андрийчук назвала то, что у Завгороднего всегда на первом месте была работа, а она хотела семью и ребенка.

Недавно в интервью программе "Зірковий шлях" Андрийчук прокомментировала многочисленные слухи об изменах уже экс-возлюбленого, в том числе и тот факт, что в сети говорят, будто Позитив покинул Анну ради своей партнерши на "Танцях з зірками" Юлии Сахневич.

"Я не знаю, с кем он. Я назад не смотрю, в чужом белье не копаюсь. У него своя жизнь, у меня своя. Мы разошлись потому, что пришло время. Мы повзрослели и лично мне захотелось уже идти дальше. В какой-то момент я поняла, что я стою на месте", - сказала Анна.

На вопрос интервьюера о том, стала ли другая женщина причиной разрыва, Андрийчук ответила, что нет.

"Если и была другая женщина, то это будет на совести Алексея, но я об этом ничего не знаю", - ответила Андрийчук.

Дизайнер отметила, что Позитиву все время приписывали какие-то романы, поэтому всему верить не стоит.

"Они танцевали вместе, они были в одном проекте, поэтому...", - говорит Анна о Сахневич.

К тому же, по словам женщины они с Позитивом уже не жили вместе, когда он танцевал с Сахневич.

Ранее Politeka писала, что экс-супруга Позитива решилась рассказать правду о разводе и виновата ли другая женщина: "Будет на его совести".

Напомним, что экс-жена Позитива смутила неоднозначными кадрами с Каменских и ее мамой: "Моя подруга такая...".

A еще Politeka сообщала, что экс-супруга Позитива из "Время и Стекло" показала, как стильно утеплилась на осень: "Внутреннее состояние".