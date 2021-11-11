Колишня дружина популярного артиста позитиву (Олексія Завгороднього) Анна Андрійчук зважилася розповісти правду про їх розрив, який вони довго приховували.

Як передає Politeka.net, Анна Андрійчук є колишньою дружиною популярного музиканта позитиву (Олексія Завгороднього). Нещодавно, вони оголосили про своє розлучення. Колишнє подружжя було в шлюбі близько 13 років. За словами Анни причина розлучення в тому, що у Олексія завжди на першому місці була робота і музика. А вона давно вже хоче сім'ї і дітей.

Так, цього разу Анна Андрійчук на програмі "Зірковий шлях" розкрила правду про її розлучення з Позитивом. Вона розповіла, що роз'їхалися вони ще два роки тому.

"Ми ж роз'їхалися для того, щоб зробити паузу і зрозуміти взагалі, ху з ху, скажімо так. Ми досить довго не розходилися, ми разом їздили у відпустку, ми проводили час разом. Ну тобто, ми планували наше майбутнє разом. Ми намагалися, не те що я психанула, пішла і сказала: «Ідіть все в баню, я царівна і хочу жити одна». Ні, звичайно, це боляче, це складний і переломний момент. Особливо, коли я прийняла рішення, що потрібно вже відпускати один одного, щоб кожен був щасливий окремо. Ось тоді був стан, коли ти себе почуваєш на повному дні. Це боляче, це дуже боляче", - поділилася Анна Андрійчук.

Також, вона розповіла, що вона стала ініціатором розставання, і прокоментувала чутки про його романи з іншими жінками.

"Якщо була інша жінка, то вже буде вже на совісті Льоші. Але я про це нічого не знаю. Я тобі скажу, що чутки і плітки в шоу-бізнесі весь час ходять, і все життя Льоші приписують всякі романи. І вірити чуткам всім, я б не вірила", - відповіла екс-дружина позитиву.

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