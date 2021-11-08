Экс-жена известного артиста Позитива Анна Андрийчук обескуражила кадрами со своей лучшей подругой Настей Каменских и её мамой.

Как передает Politeka.net, Анна Андрийчук является бывшей женой популярного музыканта Позитива (Алексея Завгороднего). Недавно, они объявили о своём разводе. Бывшие супруги были в браке около 13 лет. По словам Анны причина развода в том, что у Алексея всегда на первом месте была работа и музыка. А она давно уже хочет семьи и детей.

Так, на этот раз экс-жена Позитива опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Анна Андрийчук вместе со своей лучшей подругой Настей Каменских танцует на камеру, но в какой-то момент они меняются с мамой Настей Каменских - Лидией и Аллой Кудлай, и те предстают перед камерой.

"А у меня подруга такая современная. И приезжала ко мне она часто! Всегда спасет меня от моей печали, потому что она так жизнь любит!", - танцуют под песню Каменских и Андрийчук.

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