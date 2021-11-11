Бывшая супруга популярного артиста Позитива (Алексея Завгороднего) Анна Андрийчук решилась рассказать правду об их разрыве, который они долго скрывали.

Как передает Politeka.net, Анна Андрийчук является бывшей женой популярного музыканта Позитива (Алексея Завгороднего). Недавно, они объявили о своём разводе. Бывшие супруги были в браке около 13 лет. По словам Анны причина развода в том, что у Алексея всегда на первом месте была работа и музыка. А она давно уже хочет семьи и детей.

Так, на этот раз Анна Андрийчук на программе "Зірковий шлях" раскрыла правду о её разводе с Позитивом. Она рассказала, что разъехались они еще два года назад.

"Мы же разъехались для того, чтобы сделать паузу и понять вообще, ху из ху, скажем так. Мы достаточно долго не расходились, мы вместе ездили в отпуск, мы проводили время вместе. Ну то есть, мы планировали наше будущее вместе. Мы пытались, не то что я психанула, ушла и сказала: «идите все в баню, я царевна и хочу жить одна». Нет, конечно, это больно, это сложный и переломный момент. Особенно, когда я приняла решение, что нужно уже отпускать друг друга, чтобы каждый был счастливый по отдельности. Вот тогда было состояние, когда ты себя чувствуешь на полном дне. Это больно, это очень больно", - поделилась Анна Андрийчук.

Также, она рассказала, что она стала инициатором расставания, и прокомментировала слухи о его романах с другими женщинами.

"Если была другая женщина, то уже будет уже на совести Лёши. Но я об этом ничего не знаю. Я тебе скажу, что слухи и сплетни в шоу-бизнесе всё время ходят, и всю жизнь Лёше приписывают всякие романы. И верить слухам всем, я бы не верила", - ответила экс-жена Позитива.

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