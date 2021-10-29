Відома дизайнер і колишня дружина позитиву Анна Андрійчук показала стильний, зручний і теплий образ на осінь.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська дизайнер і колишня дружина Олексія Завгородного (Позитив з "Время и Стекло") Анна Андрійчук часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу красуня поділилася чарівними фото і відео, на яких показала стильний образ на осінь.

Як видно, Анна вийшла на прогулянку в світлих джинсах-кльош і теплій біло-синій кофті оверсайз. Свій образ вона доповнила масивними світлими черевиками і незвичайною сумочкою, її волосся зібране на потилиці в недбалу зачіску, а на обличчі легкий макіяж і впевнений вигляд.

У підписі до публікації Андрійчук написала: "Основна ознака наявності стилю – бути тим, хто ти є. Стиль - це наш внутрішній стан. Не бійтеся підносити себе, як гаряче блюдо. Прислухайтеся до себе і свого "хочу сьогодні так". Як красиво і правильно знаєш тільки ти".

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