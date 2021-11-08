Екс-дружина відомого артиста позитиву Анна Андрійчук збентежила кадрами зі своєю кращою подругою Настею Каменських і її мамою.
Як передає Politeka.net, Анна Андрійчук є колишньою дружиною популярного музиканта позитиву (Олексія Завгороднього). Нещодавно, вони оголосили про своє розлучення. Колишнє подружжя було в шлюбі близько 13 років. За словами Анни причина розлучення в тому, що у Олексія завжди на першому місці була робота і музика. А вона давно вже хоче сім'ї і дітей.
Так, цього разу екс-дружина позитиву опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Анна Андрійчук разом зі своєю найкращою подругою Настею Каменських танцює на камеру, але в якийсь момент вони змінюються з мамою Настею Каменських-Лідією і Аллою Кудлай, і ті постають перед камерою.
"А в мене подруга така сучасна
І приїжджа до мене вона часто!
Завжди спасе мене від мого жалю,
Тому що так вона життя кохає!",- танцюють під пісню Каменських і Андрійчук.
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