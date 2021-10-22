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Екс-дружина українського репера, колишнього соліста "Время и Стекло" (Олексія Завгороднього), дизайнер Анна Андрійчук зважилася на одкровення на телебаченні.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Анна опублікувала кадри зі зйомок ток-шоу "Викриття. Післямова". На фото вона позувала в чорній обтягуючій кофті з глибоким вирізом.

"Мені завжди цікаво пробувати все нове і в програмі "Викриття. Післямова" у @sviridova_anna розповіла про шаманські обряди, які я проходила. Про похід на Темаскаль в реаліті "Дівчатка рулять" і про Аяуаску, про яку завжди мовчала. Буде дуже цікаво і містично, обіцяю", - підписала фото дівчина.

У коментарях їй залишили масу приємних слів і відгуків.

"Вам до душі чорний колір останнім часом?)", "Бомба", "Яка гарна", "Дуже цікаво, буду дивитися", "Вау", "Зірка", - пишуть користувачі Мережі.

Зазначимо, що Анна Андрійчук є найкращою подругою Насті Каменських. Разом з нею вона брала участь в зйомках шоу «Дівчатка рулять».

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