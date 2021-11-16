Бывшая жена Алексея Завгородного (Позитив) Анна Андрийчук рассказала, что копалась в телефоне мужа и нашла там то, что ей не понравилось.

Как сообщает Politeka.net, известная дизайнер одежды и бывшая жена Позитива из "Время и Стекло" Анна Андрийчук в интервью программе "Зірковий шлях" откровенно рассказала, как лазила в телефоне мужа.

По словам Анны, это было давно – она воспользовалась телефоном мужа, когда ее гаджет сломался. То, что она там нашла привело к скандалу, однако после того случая девушка больше не повторяла это никогда.

"Увидела то, что мне, наверное, не надо было видеть. С этого момента я больше не залазила. Ну какие-то там девочки писали, давно это было. На тот момент я отреагировала очень болезненно", - призналась Анна. Однако, теперь она вспоминает это с юмором, и называет "взрослым моментом в жизни".

Отметим, что Алексей Завгородный и Анна Андрийчук официально развелись в сентябре этого года. Причем они не жили вместе до этого уже два года. По словам девушки, в их отношениях не было измен, а все романы, которые приписывают Позитиву – лишь слухи и домыслы.

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