Бывшая жена экс-солиста группы "Время и стекло" Позитива Анна Андрийчук в интервью "Зірковому шляху" рассказала, почему за столько лет брака у них не было детей.

Как пишет Politeka.net, известная дизайнер и основательница бренда ANNCHOO Анна Андрийчук и бывший солист популярной группы "Время и стекло" Алексей Завгородний, выступающий под псевдонимом Позитив, развелись после многих лет брака. Они встречались с 16 лет, а с 2013 были в браке. Одной из причин Анна назвала то, что у пары не было детей, а ей хотелось семью.

В интервью программе "Зірковий шлях" дизайнер рассказала, почему так произошло, ведь она была готова к детям морально и очень этого хотела.

"Мы с Алексеем давно планировали...Ну как давно... Алексей знал, что я очень хочу ребенка, но, видишь, не получилось. Ну это такая тема, не очень приятная. Я не могу сказать, что больная, я боли по отношению к прошлой жизни уже не чувствую вообще. То есть я сейчас спокойно уже могу об этом говорить. Ну Бог не дал ребенка, тут говорить не о чем", - говорит Анна.

Ранее Politeka писала, что Позитив из "Время и Стекло" сообщил о своем состоянии после травмы и показал фото: "Ого, выздоравливай быстрее".

Напомним, что украинцы назвали, кто может прятаться за персонажем Робот на шоу "Маска": "Потап или...".

A еще Politeka сообщала, что экс-жена Позитива из "Время и Стекло" в маленьком купальнике пошалила под душем: "Вечно сияющая Венера".