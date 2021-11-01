Співак, автор пісень і продюсер Позитив (Олексій Завгородній), колишній учасник групи "Время и Стекло" з Надею Дорофєєвою, з розмахом відпочив в Єгипті, але не обійшлося без ексцесів.

Так, 32-річний Позитив разом з колегами з групи MOZGI, включаючи репера Потапа, чоловіка Насті Каменських, відірвався на відпочинку на морі. Відповідні кадри артист опублікував у своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Крім веселого проведення часу, Позитива чекала біда. Музикант виклав ренгенівський знімок ноги, на якому видно перелом пальця. Завгородній розповів про свій стан після травми.

"Спасибі Єгипет! Це був дуже крутий і переломний заїзд😂 😂 😂! Я в порядку, трошки похромаю😎", - слово "переломний" заграло новими фарбами.

Користувачі кинулися втішати Позитива й бажати йому якнайшвидшого одужання:

"Ого 😢, одужуй швидше❤️"; "Не лякай нас так, будь акуратніше🤧 💘"; "Льоха, до весілля заживе😉 👌"; "Я так злякалася, коли побачила знімок🥺 😅"; "Слава богу, що все добре! Поправляйся 😍"; "Оооох 🤪 нехай все зростеться красиво 🙌"; "Після такого відпочинку, треба ще один відпочинок🔥❤️"; "Так ось же кісточка надвоє 😮".

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