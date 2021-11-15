Український співак Макс Барських став володарем російської музичної премії і відвідав церемонію нагородження, поділившись кадрами з червоної доріжки в своєму Instagram.

Як пише Politeka.net, артист став переможцем премії MTV Europe Music Award в номінації Best MTV Russia Act. У цій номінації представлені російські артисти, проте раніше її вже отримувала українська співачка MARUV. Тоді вона пояснила це тим, що в номінації представляються кращі артисти за версією MTV Russia.

Макс Барських відвідав церемонію вручення премії в Будапешті. На своїй сторінці співак показав фото, на яких позував зі своєю статуеткою.

"Спасибі всім, хто голосував за мене! Це наша з вами перемога!", - написав він.

Для відвідування заходу артист вибрав ефектний костюм молочного відтінку.

Українці бурхливо відреагували на перемогу Барських у номінації.

"Вітаю! ти гідний таких перемог завжди", "Макс, вітаю з нашою перемогою! Це тріумф! Але ж це тільки початок... Чи то ще буде!", "Макс це перемога. Пишаємося тобою, наш хлопець", "по-іншому бути не може", "Макс!! Молодець, статуетку ти заслужив своєю творчістю, стараннями, любов'ю і чесністю зі своїми фанатами", "не сумуй, ти кращий«,» солідна статуетка у самого шикарного чоловіка", - пишуть люди.

Нагадаємо, ведучий "Танців з зірками" Барських без сорочки вразив накачаним тілом.

Як повідомляла Politeka, подружка Макса Барських Романова в червоному купальнику вразила формами і розвагами на пляжі.

Також Politeka писала, що екс-ВІА Гра Романова засвітилася в обнімку з Максом Барських.