Певец Макс Барских поделился с фанатами новой фотографией перед грандиозным концертом в Киеве

Как пишет Politeka.net, 31-летний певец Макс Барских, который стал одним из ведущих звездного балкона на шоу "Танці з зірками", часто радует поклонников интересным контентом в своем Instagram.

На этот раз певец опубликовал брутальное фото, на котором он был без рубашки и в черных кожаных брюках.

"Выезжаю на прогон сегодняшнего шоу 👊", - написал певец.

Как известно, 11 сентября в 20:00 Макс Барских даст сольный концерт в КВЦ "Парковый" в Киеве. В комментариях поклонники артиста написали, что с нетерпением ждут выступления.

"Какой ты классный !!! 😍 твое шоу огонь 🔥 Ты самый лучший !!!!", " Ух, какой Барс!😍🔥 Удачного выступления!❤️", "Макс, очень впечатленные новыми видео и фото, просто убил новыми "Туманами"!!! 🔥🔥🔥 радуешь людей, как никто другой! ❤️❤️❤️ Уверена, что сегодня будет взята новая высота и как следствие взрыв эмоций и фейерверк чувств! Наши аплодисменты! 👏👏👏🎉🎉🎉", " 😍 Удачи, Макс! Желаю превзойти самого себя. ", "Красавчик 🙌 ", - написали фанаты.

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